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Las televisiones de más de 21 pulgadas vendidas a partir de diciembre tendrán que poder captar la Alta Definición

Según el real decreto que regula esta nueva tecnología, donde también se estipulan los requisitos para su emisión.

FACUA.org
España-03/06/2010
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Todas las televisiones de tamaño igual o superior a 21 pulgadas que se vendan a partir del 3 de diciembre tendrán que llevar instalado un receptor capaz de sintonizar canales en Alta Definición, según el real decreto por el que se regula esta nueva tecnología pu

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