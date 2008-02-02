Las ventas de automóviles caen un 12,7% en enero
La subida del impuesto de matriculación para los todoterrenos influye en una bajada de las matriculaciones de estos vehículos que alcanzó el 40%.
FACUA.org
España-02/02/2008
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Las matriculaciones de automóviles se situaron en 101.630 unidades durante el pasado mes de enero, lo que supone una caída del 12,7% en relación con las 116.423 unidades contabilizadas en el mismo mes de 2007, informaron hoy las asociaciones de fabricantes (Anfac) y vendedore