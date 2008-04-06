Las ventas de automóviles de 'kilómetro cero', en el punto de mira de Hacienda
Levanta actas en concesionarios por considerar que el importe sobre el que se aplica el impuesto de matriculación no se corresponde con la base imponible.
FACUA.org
España-06/04/2008
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La Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) ha iniciado una serie de inspecciones relacionadas con las operaciones comerciales de los automóviles de kilómetro cero y con otras transacciones derivadas de ventas de vehículos con descuentos y promocio