Las ventas de coches en Europa bajan un 0,3% en enero, lastradas por España, Italia y Francia
España registró el mayor descenso entre los principales mercados, con una caída del 12,7%.
FACUA.org
Europa-15/02/2008
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Las matriculaciones de automóviles en Europa alcanzaron 1.308.761 unidades durante el pasado mes de enero, lo que supone una disminución del 0,3% respecto a los 1.312.131 coches comercializados en el mismo mes de 2007, informó hoy la Asociación de Constructores Europeo