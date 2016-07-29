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Las víctimas de la talidomida se quedan definitivamente sin indemnización

El Tribunal Constitucional no admite el recurso de amparo que presentó la Asociación de Víctimas de la Talidomida por las malformaciones sufridas por el medicamento.

FACUA.org
España-29/07/2016
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Las víctimas de la talidomida se quedan sin indemnización después de que el Tribunal Constitucional no admitiera este miércoles el recurso de amparo que presentó la Asociación de Víctimas de la Talidomida (Avite), según informa el diario

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