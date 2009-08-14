Levantada la prohibición de capturar chirlas en Isla Canela
Se ha prohibido el marisqueo y la comercialización de berberechos en el río Guadiana hasta su desembocadura por altos niveles de bacterias E. Coli.
FACUA.org
Andalucía-14/08/2009
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La Delegación de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía en Huelva levantó este jueves la prohibición de capturar y comercializar chirlas que afectaba a Isla Canela, concretamente el área entre la desembocadura de los ríos Guadiana y Carreras, tras c