Más noticias

Levantadas las restricciones de consumo de agua en Málaga después de cuatro años

La capital malagueña y seis municipios de la comarca podrán volver a utilizar agua potable para otros usos que no sean el abastecimiento.

FACUA.org
Málaga-24/02/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Consejería de Medio Ambiente ha levantado las medidas excepcionales del Decreto de sequía en los sistemas de gestión del ciclo integral del agua del Valle del Guadalhorce, Málaga-Torremolinos adoptadas en 2005 y ampliada a la zona de la Costa del Sol-Axarquía

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos