Levantadas las restricciones de consumo de agua en Málaga después de cuatro años
La capital malagueña y seis municipios de la comarca podrán volver a utilizar agua potable para otros usos que no sean el abastecimiento.
FACUA.org
Málaga-24/02/2009
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La Consejería de Medio Ambiente ha levantado las medidas excepcionales del Decreto de sequía en los sistemas de gestión del ciclo integral del agua del Valle del Guadalhorce, Málaga-Torremolinos adoptadas en 2005 y ampliada a la zona de la Costa del Sol-Axarquía