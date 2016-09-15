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Limitar la carga del Note 7 para no quemar la batería, la solución temporal de Samsung en Corea del Sur

El fabricante anuncia el lanzamiento de una actualización que reducirá la autonomía de los dispositivos al 60 por ciento para evitar así su recalentamiento.

FACUA.org / Agencias
Todos-15/09/2016
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Samsung acaba de anunciar una solución temporal al problema detectado en sus teléfonos móviles Galaxy Note 7, cuyas baterías en algunos casos han llegado a sobrecalentarse excesivamente hasta el punto de provocar quemaduras a sus usuarios. 

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