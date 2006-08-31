Llamada a revisión de 1.089 vehículos Range Rover Sport LS por un defecto en el sistema de frenado que puede afectar a la seguridad
Una de las anomalías que puede producirse es que el recorrido del pedal de freno sea excesivo al frenar y de que se requiera una mayor distancia de para detener el vehículo.
FACUA.org
España-31/08/2006
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Land Rover ha llamado a revisión en España a 1.089 vehículos Range Rover Sport LS con llantas de 19 pulgadas por un defecto en el sistema de frenado que puede afectar a la seguridad y provocar un accidente de tráfico.
La empresa informó a las autoridades