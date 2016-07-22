Llamada a revisión de los Renault Espace V, Talismán y Megane IV y los Dacia Dokker y Lodgy
FACUA alerta de que un problema en el grupo hidráulico de frenada puede derivar en una pérdida de eficiencia que provoque accidentes de tráfico.
FACUA.org
España-22/07/2016
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Los Renault Megane IV fabricados entre febrero y abril de 2016 presentan un problema de frenos. | Imagen: Renault.es.
FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de los Renault Espace V, Talismán y Megane IV y los Dacia Dokker y Lodgy fabricados entre febrero y abril de 2016 por un problema en el grupo hidráulico de frenada. Un defecto en éste puede provocar la