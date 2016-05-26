Nuestras accionesSalidos de la factoría de Douai

Llamada a revisión de los Renault Espace V y Talismán fabricados en Francia en los últimos seis meses

FACUA alerta de que los vehículos hechos en Douai entre diciembre de 2015 y marzo de 2016 presentan defectos en los frenos, neumáticos y techos solares, entre otras cuestiones.

FACUA.org
España-26/05/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de los vehículos Renault Espace V y Talismán fabricados en las instalaciones de la empresa en Douai, Francia, en los últimos meses, por diferentes defectos que ponen en riesgo la seguridad de los usuar

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos