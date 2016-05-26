Llamada a revisión de los Renault Espace V y Talismán fabricados en Francia en los últimos seis meses
FACUA alerta de que los vehículos hechos en Douai entre diciembre de 2015 y marzo de 2016 presentan defectos en los frenos, neumáticos y techos solares, entre otras cuestiones.
FACUA.org
España-26/05/2016
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FACUA alerta de la llamada a revisión de varios Renault Espace V fabricados en los últimos meses en Douai, Francia. | Imagen: Renault.es.
FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de los vehículos Renault Espace V y Talismán fabricados en las instalaciones de la empresa en Douai, Francia, en los últimos meses, por diferentes defectos que ponen en riesgo la seguridad de los usuar