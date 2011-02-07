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"Llévate 2.000 euros gratis para gastar en Alcampo" Un fraude de Club Zed que hincha en hasta 35,50 euros la factura mensual del móvil

FACUA denuncia a Zed Iberia ante las autoridades de Consumo y Telecomunicaciones. Alcampo también ha denunciado a la empresa.

FACUA.org
España-07/02/2011
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Club Zed por un nuevo fraude telefónico en el que utiliza ilegalmente la imagen de Alcampo para hacer creer a los usuarios que pueden llevarse «2.000 euros gratis» en vales de compra. En realidad, si se siguen las indicaciones para

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