"Llévate 2.000 euros gratis para gastar en Alcampo" Un fraude de Club Zed que hincha en hasta 35,50 euros la factura mensual del móvil
FACUA denuncia a Zed Iberia ante las autoridades de Consumo y Telecomunicaciones. Alcampo también ha denunciado a la empresa.
FACUA.org
España-07/02/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Club Zed por un nuevo fraude telefónico en el que utiliza ilegalmente la imagen de Alcampo para hacer creer a los usuarios que pueden llevarse «2.000 euros gratis» en vales de compra. En realidad, si se siguen las indicaciones para