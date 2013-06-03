Localizan partidas de carne de caballo vendidas en Mercasevilla sin control sanitario
El Ayuntamiento hispalense ya había cerrado el matadero tras detectar en abril irregularidades en las cámaras empleadas para corte y conservación de las carnes por la empresa que lo gestiona, Gesesur.
FACUA.org
Sevilla-03/06/2013
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El Ayuntamiento de Sevilla ha abierto expediente a la empresa Gesesur, que gestiona el matadero de Mercasevilla, tras una inspección sanitaria en la que se ha detectado la venta de carne de caballo sin el control veterinario previo y obligatorio para el consumo humano.
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