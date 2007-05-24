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Los 27 aprueban la nueva directiva europea de 'Televisión Sin Fronteras'

Elimina restricciones a los tiempos publicitarios y permite el emplazamiento de productos en películas, series y espacios deportivos.

FACUA.org
Europa-24/05/2007
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Los 27 países de la Unión Europea han ratificado hoy el acuerdo que alcanzaron con el Parlamento Europeo sobre la nueva directiva de servicios audiovisuales, llamada Televisión Sin Fronteras.

Este documento permitirá incrementar la publicidad en la progr

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