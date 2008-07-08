Los 27 aprueban una norma para reducir el consumo de los aparatos eléctricos en 'standby'
Se prevé que permitirá reducir en un 73% el consumo actual de los equipos en modo de espera.
FACUA.org
Europa-08/07/2008
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Los Estados miembros de la UE han aprobado un reglamento propuesto por la Comisión cuyo objetivo es reducir el consumo de electricidad en posición de espera (standby) de los aparatos electrónicos y los electrodomésticos.
La norma establece requisitos de