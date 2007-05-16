Los 27 respaldan el compromiso sobre la norma para recortar el precio del uso del móvil en extranjero
Las tarifas que serán aprobadas son más elevadas que las que figuraban en la propuesta inicial de la Eurocámara.
FACUA.org
Europa-16/05/2007
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Los representantes de los Veintisiete Estados miembros de la UE respaldaron hoy por unanimidad el compromiso alcanzado este martes por la presidencia alemana y la Eurocámara sobre la norma para recortar las tarifas del uso del móvil en el extranjero, lo que allana el camino para que