Los afectados de iDental pueden denunciar ante la AEPD si no les entregan sus historiales médicos
La Ley Orgánica de Protección de Datos establece el derecho a acceder a los datos personales que están siendo objeto de tratamiento por alguna entidad.
FACUA.org
España-02/07/2018
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Imagen: Europa Press
FACUA-Consumidores en Acción aconseja a los afectados por el cierre de las clínicas iDental que denuncien a los centros ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) si se niegan a entregarles sus historiales médicos.
Ante la clausura de la total