Los afectados por la huelga de Ryanair tienen derecho a compensaciones de hasta 600 euros, recuerda FACUA
Los pilotos alemanes de la compañía han anunciado una jornada de huelga para este miércoles 12 de septiembre. El Reglamento Europeo establece una serie de compensaciones por la cancelación de vuelos.
FACUA.org
España-11/09/2018
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FACUA-Consumidores en Acción recuerda a todos los pasajeros que pudieran verse afectados por la nueva huelga de pilotos alemanes de Ryanair que tienen derecho a compensaciones de hasta 600 euros y a la devolución del importe del billete y de los gastos que pudieran haber tenido que