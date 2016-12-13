Más noticiasEntra en vigor este martes 13 de diciembre

Los alimentos deberán incluir su información nutricional en el etiquetado, según la normativa europea

Una nuevo reglamento comunitario estipula que todos los datos deberán ser presentados dentro del mismo campo visual, de manera que sean fácilmente visibles y legibles por los consumidores.

Europa Press
España-13/12/2016
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La norma comunitaria que obligará a todos los alimentos a incluir en el etiquetado toda su información nutricional, desde su valor energético como la cantidad de grasas saturadas, hidratos de carbono, azúcares, proteínas y sal entrará en vigor este

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