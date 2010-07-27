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Los alimentos en Perú deberán incluir en su etiquetado si tienen o no origen transgénico

El Tribunal de Defensa de la Competencia del país andino reconoce la importancia de este dato para el consumidor, tras las denuncias efectuadas por Aspec.

FACUA.org
Internacional-27/07/2010
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El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha establecido que la información sobre el origen transgénico de un producto alimenticio es de suma importancia para el consumidor.

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