Los antibióticos no son eficaces contra la gripe A y abusar de ellos genera resistencias
Así lo advierte la Organización Médica Colegial (OMC) con motivo de la celebración del Día Europeo para el Uso Prudente de Antibióticos.
FACUA.org
España-18/11/2009
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Los antibióticos no son eficaces para tratar las infecciones causadas por virus, incluida la gripe A/H1N1; únicamente son eficaces para combatir las infecciones bacterianas.
Por este motivo, y coincidiendo con la celebración este miércoles del Día Europ