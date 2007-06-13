Los aparcamientos de los aeropuertos ya tienen que cobrar por minutos
Los precios están fijados por una Orden ministerial y serán distintos para la Península y la zona no peninsular.
FACUA.org
España-13/06/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) recuerda a los usuarios que los aparcamientos de los aeropuertos tienen que facturar por minutos de estacionamiento a partir de hoy, 13 de junio.
La Orden del Ministerio de Fomento 1.672/2007, de 30 de mayo, por la que se adapt