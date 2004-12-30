Los automovilistas de Córdoba, Granada y Cádiz pagan los impuestos de circulación más elevados de las ocho capitales andaluzas
En el caso de los ciclomotores y motocicletas, Jaén y Córdoba son las ciudades con los impuestos más altos.
FACUA.org
Andalucía-30/12/2004
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA ha realizado un estudio comparativo sobre el impuesto municipal de vehículos de tracción mecánica en las ocho capitales andaluzas en el que ha detectado diferencias de hasta el 29% en los turismos