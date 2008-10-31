Los bancos de EEUU quieren el dinero del fondo para pagar dividendos a sus accionistas
Pese a que el Tesoro creó el paquete de ayudas para reactivar el mercado de crédito a particulares y empresas.
FACUA.org
América-31/10/2008
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Los bancos de Estados Unidos que están recibiendo unos 163.000 millones del gobierno, supuestamente para que reanuden los préstamos al público, «están en vías de usar más de la mitad de ese dinero para dividendos a sus accionistas», según re