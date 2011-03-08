Los billetes aéreos subirán de precio por incluir la aviación en el comercio de emisiones
Según la Comisión Europea, un vuelo de ida y vuelta dentro de la UE subirá hasta 9 euros y uno transatlántico hasta 12 euros.
FACUA.org
Internacional-08/03/2011
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La Comisión Europea ha admitido este lunes que el precio de los billetes de un vuelo de ida y vuelta dentro de la UE subirá hasta 9 euros, y el de un vuelo transatlántico hasta 12 euros, como consecuencia de incluir la aviación en el sistema de comercio de emisiones co