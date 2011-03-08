Más noticias

Los billetes aéreos subirán de precio por incluir la aviación en el comercio de emisiones

Según la Comisión Europea, un vuelo de ida y vuelta dentro de la UE subirá hasta 9 euros y uno transatlántico hasta 12 euros.

FACUA.org
Internacional-08/03/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Comisión Europea ha admitido este lunes que el precio de los billetes de un vuelo de ida y vuelta dentro de la UE subirá hasta 9 euros, y el de un vuelo transatlántico hasta 12 euros, como consecuencia de incluir la aviación en el sistema de comercio de emisiones co

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos