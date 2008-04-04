Los buscadores de Internet no deberán conservar los datos personales más de 6 meses
Las autoridades de Protección de Datos aprueban una Opinión sobre la adecuación de las políticas de privacidad de los buscadores a la normativa europea.
FACUA.org
Europa-04/04/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Los directores y comisionados de Protección de Datos de la Unión Europea, agrupados en el seno del Grupo de Trabajo del Artículo 29 (GT 29), han aprobado hoy, en el transcurso de su reunión plenaria, una Opinión relativa a la adecuación de las polí