Los cigarrillos electrónicos aumentan significativamente el riesgo de enfermedades pulmonares crónicas
Las probabilidades de padecer asma, bronquitis, enfisema o enfermedad pulmonar obstructiva crónica son aún mayores en personas que combinan estos dispositivos con el tabaco.
Europa Press
España-16/12/2019
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El uso de cigarrillos electrónicos aumenta significativamente el riesgo de una persona de desarrollar enfermedades pulmonares crónicas como asma, bronquitis, enfisema o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, según una nueva investigación de la Universidad de C