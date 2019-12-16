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Los cigarrillos electrónicos aumentan significativamente el riesgo de enfermedades pulmonares crónicas

Las probabilidades de padecer asma, bronquitis, enfisema o enfermedad pulmonar obstructiva crónica son aún mayores en personas que combinan estos dispositivos con el tabaco.

Europa Press
España-16/12/2019
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El uso de cigarrillos electrónicos aumenta significativamente el riesgo de una persona de desarrollar enfermedades pulmonares crónicas como asma, bronquitis, enfisema o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, según una nueva investigación de la Universidad de C

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