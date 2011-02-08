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Los coches que se comercialicen en la UE deberán llevar luces diurnas

En 2009, más de 35.000 personas murieron en accidentes de tráfico en la Unión Europea y la Comisión considera que medidas como la de las luces diurnas pueden contribuir a reducir estas cifras.

FACUA.org
Europa-08/02/2011
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Los nuevos modelos de coche y camioneta que se comercialicen en la Unión Europea deberán estar equipados a partir de este lunes con luces diurnas (DRL, por sus siglas en inglés) que se encienden de manera automática al tiempo que el motor, por la entrada en vigor de un

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