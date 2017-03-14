Los consumidores andaluces denuncian abusos de la banca y reclaman una eficaz protección a los usuarios
El Cpcua insta a las autoridades competentes a tomar medidas contundentes contra los excesos de las entidades financieras
FACUA.org
Andalucía-14/03/2017
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