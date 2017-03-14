Nuestras accionesCon motivo del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores

Los consumidores andaluces denuncian abusos de la banca y reclaman una eficaz protección a los usuarios

El Cpcua insta a las autoridades competentes a tomar medidas contundentes contra los excesos de las entidades financieras

FACUA.org
Andalucía-14/03/2017
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En la conmemoración del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, el Consejo de Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía (Cpcua), máximo órgano de consulta y representación de las personas consumidoras y usuarias de Andalucía, en el que

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