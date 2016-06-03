Nuestras accionesObsolescencia de la normativa

Los consumidores andaluces exigen a la Junta políticas de agua eficaces para proteger a los usuarios

Insisten en solventar las lagunas normativas que dejan en indefensión a las familias que sufren cortes de suministro.

FACUA.org
Andalucía-03/06/2016
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El Consejo de Personas Consumidoras y Usuarios de Andalucía (Cpcua), máximo órgano de consulta y representación de las personas consumidoras y usuarias de Andalucía, exige a la Junta que asuma las políticas públicas de agua como prioritarias y acab

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