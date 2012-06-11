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"Los consumidores españoles pagaremos muy caro el rescate", alerta el presidente de FACUA

"Sufriremos más recortes de derechos y subidas de impuestos indirectos mientras los banqueros seguirán teniendo carta blanca para cometer más abusos", señala Sánchez Legrán

FACUA.org
España-11/06/2012
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«Los consumidores españoles pagaremos muy caro el rescate con más recortes de derechos y subidas de impuestos indirectos mientras los banqueros seguirán teniendo carta blanca para cometer más abusos», advierte el presidente de FACUA-Consumidores en Acció

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