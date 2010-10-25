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Los consumidores españoles piden al Gobierno que el G20 proteja al consumidor financiero

Asgeco, CECU, FACUA, FUCI y OCU se suman así a la campaña iniciada desde Consumers International, entidad de la que forman parte.

FACUA.org
España-25/10/2010
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La Asociación General de Consumidores (Asgeco), la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), FACUA–Consumidores en Acción, la Federación de Consumidores-Usuarios Independientes (FUCI) y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) han remitido una car

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