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Los consumidores podrán contratar el gas por teléfono o Internet a partir del 20 de julio

Estos formatos aparecen a partir de ahora aceptados como pruebas documentales por el Ministerio de Industria.

FACUA.org
España-21/04/2011
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Los consumidores podrán tramitar por teléfono o a través de Internet a partir del próximo 20 de julio las altas, bajas o cambios de suministrador de gas, ya que estos formatos aparecen a partir de ahora aceptados como pruebas documentales por el Ministerio de Industria

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