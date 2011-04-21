Los consumidores podrán contratar el gas por teléfono o Internet a partir del 20 de julio
Estos formatos aparecen a partir de ahora aceptados como pruebas documentales por el Ministerio de Industria.
FACUA.org
España-21/04/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Los consumidores podrán tramitar por teléfono o a través de Internet a partir del próximo 20 de julio las altas, bajas o cambios de suministrador de gas, ya que estos formatos aparecen a partir de ahora aceptados como pruebas documentales por el Ministerio de Industria