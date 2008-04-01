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Los contribuyentes ya pueden confirmar el borrador de la declaración de la renta

Las peticiones hasta el 30 de marzo alcanzaron los 14,2 millones, un 33,7% más que en el mismo periodo de 2007.

FACUA.org
España-01/04/2008
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El 1 de abril se ha abierto el plazo de confirmación del borrador de la declaración de la renta, que hasta el 30 de marzo ha sido solicitado por 14,2 millones de contribuyentes, un 33,7% más que en la misma fecha del pasado año, según ha informado la Agencia Tri

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