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Los datos de miles de clientes de T-Mobile fueron vendidos a compañías rivales

La sustracción se realizó sin el 'consentimiento' de la empresa y estarían presuntamente implicados varios empleados.

FACUA.org
Europa-19/11/2009
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Los nombres, direcciones y números de teléfono de miles de clientes de la operadora británica T-Mobile fueron vendidos a compañías rivales para ser utilizados en agresivas campañas de captación de usuarios. Así lo ha admitido la direcci&oacu

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