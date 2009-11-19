Los datos de miles de clientes de T-Mobile fueron vendidos a compañías rivales
La sustracción se realizó sin el 'consentimiento' de la empresa y estarían presuntamente implicados varios empleados.
FACUA.org
Europa-19/11/2009
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Los nombres, direcciones y números de teléfono de miles de clientes de la operadora británica T-Mobile fueron vendidos a compañías rivales para ser utilizados en agresivas campañas de captación de usuarios. Así lo ha admitido la direcci&oacu