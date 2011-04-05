Los dos modelos de zapatos con dimetilfumarato alertados por Andalucía son de la marca Geox
Los productos se localizaron tras la denuncia de un consumidor en Córdoba que había sufrido una reacción alérgica cutánea.
FACUA.org
Andalucía-05/04/2011
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La Dirección General de Consumo de la Consejería andaluza de Salud ha informado este lunes que los dos modelos de zapatos contaminados con dimetilfumarato que detectó en las últimas semanas se han incluido ya en la red de alerta que coordina el Instituto Nacional de Co