Los efectos devueltos impagados sumaron 936 millones de euros en julio, un 28,6% más
Las cooperativas de crédito y las cajas de ahorro fueron las entidades en las que más creció este dato.
FACUA.org
España-17/09/2007
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El número de efectos de comercio devueltos impagados ascendió a 418.448 durante el mes de julio, un 1,3% más en relación con el mismo mes de 2006, por un valor de 936 millones de euros, lo que representa un incremento del 28,6%, según informó hoy el Insti