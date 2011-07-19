Los españoles, entre los que más pagan en la UE por usar una cuenta bancaria, según Bruselas
La Comisión Europea sopesa obligar por ley a los bancos a informar sobre las comisiones que cobran.
FACUA.org
Europa-19/07/2011
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Los españoles se encuentran entre los ciudadanos de la UE que más pagan por el uso normal de una cuenta bancaria, un total de 178 euros, una tarifa media que sólo se supera en Italia (253 euros). El precio medio de una cuenta en la UE es de 111 euros, pero los consumidores