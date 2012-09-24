Los españoles son los europeos que más problemas tienen con sus compañías eléctricas
Un estudio de la Comisión Europea refleja también que España es, tras Bélgica, el país cuyos usuarios confían menos en el cumplimiento de las leyes por parte de las eléctricas.
FACUA.org
Europa-24/09/2012
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Los españoles son los consumidores europeos de electricidad que más problemas han tenido con sus suministradores eléctricos y que lo tienen más difícil para comparar sus ofertas, según un estudio realizado por la Comisión Europea (CE) en 2011.