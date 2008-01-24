Los farmacéuticos denuncian ante Competencia el desabastecimiento de medicamentos de varios laboratorios
Pide la prohibición cautelar de la aplicación del doble precio, con el que los fabricantes venden los fármacos más caros a los mayoristas si van destinados a la exportación.
FACUA.org
España-24/01/2008
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La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) ha denunciado ante la Comisión Nacional de Competencia deficiencias en el suministro de medicamentos de varios laboratorios, lo que ocasiona desabastecimiento en las farmacias.
Se trata de sesenta y se