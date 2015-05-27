Los hogares españoles pagan la cuarta electricidad más cara de la UE, según la Comisión Europea
Bruselas calcula que el recibo de luz subió un 4,1% en España en el segundo semestre de 2014 y el de gas lo hizo un 7,5%.
Europa Press
Europa-27/05/2015
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Los hogares españoles tienen la cuarta electricidad más cara de la Unión Europea medida en poder de compra, solo por detrás de Alemania, Chipre y Portugal, así como el segundo precio de gas más elevado, por detrás de Portugal, según el &uacu