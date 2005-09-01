Los intoxicados por pollos del Grupo Sada se extienden ya por once comunidades y se acercan a 500
FACUA ya ha contactado con la empresa, que le ha facilitado información sobre la situación y su disposición a atender las reclamaciones de los afectados.
FACUA.org
España-01/09/2005
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Ya son once las comunidades autónomas donde se han detectado intoxicaciones por pollos del Grupo Sada, a las que la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) reclama que abran expediente sancionador a la empresa.
La Federación se ha puesto a disposició