Los intoxicados por pollos Pimpollo y Sada se elevan a 1.741, según las comunidades autónomas
FACUA considera alarmante que las inspecciones sobre las instalaciones del Grupo Sada se limitasen a una simple revisión de papeles de los autocontroles de la empresa.
FACUA.org
España-05/08/2005
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El último balance realizado a las 18:00 horas de hoy viernes por la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) sobre los intoxicados por pollos Pimpollo y Sada dados a conocer por las administraciones autonómicas eleva el número de casos a 1.741 y se extienden