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Los juguetes que funcionen con algún componente inflamable deberán advertir de los peligros que conlleva

Según recoge el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros para adaptar a España la normativa europea en la materia.

FACUA.org
España-18/10/2010
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Los fabricantes de aquellos juguetes que necesiten sustancias inflamables para funcionar, como los juegos de química, el aeromodelismo, el modelado plástico o la fotografía, deberán especificar «de forma concisa» en el etiquetado del producto los peligros que pu

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