Más noticias

Los limones, el aceite de girasol y la harina lideran en julio las subidas interanuales de los alimentos

El mayor incremento, del 64,21%, se produjo en los limones, según el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

FACUA.org
España-05/08/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Los limones, el aceite de girasol y la harina de trigo fueron los alimentos que más se encarecieron en julio respecto al mismo mes del año anterior, según el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Concretamente, los limones lideraron el ranking de las sub

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos