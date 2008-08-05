Los limones, el aceite de girasol y la harina lideran en julio las subidas interanuales de los alimentos
El mayor incremento, del 64,21%, se produjo en los limones, según el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
FACUA.org
España-05/08/2008
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Los limones, el aceite de girasol y la harina de trigo fueron los alimentos que más se encarecieron en julio respecto al mismo mes del año anterior, según el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Concretamente, los limones lideraron el ranking de las sub