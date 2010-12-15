Los lubricantes sexuales elaborados con base de agua producen menos síntomas genitales
Según investigadores de salud sexual de la Universidad de Indiana, las mujeres que emplean geles sienten más placer.
FACUA.org
Internacional-15/12/2010
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Los lubricantes sexuales elaborados con base de agua producen menos síntomas genitales, especialmente menos dolor en comparación con el de base de silicona. Éstas son las conclusiones de un estudio elaborado por investigadores de salud sexual de la Universidad de Indiana (EEU