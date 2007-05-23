Los médicos de familia alertan de que la Ley antitabaco está perdiendo fuerza disuasoria
Según las encuestas realizadas en 2006 y 2007 por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria.
FACUA.org
España-23/05/2007
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Mientras que en 2006 el 36% de los españoles había intentado por estas fechas dejar el tabaco, en lo que va de año este porcentaje ha bajado al 20%, según las encuesta realizadas por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc).
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