Los mensajes e imágenes de advertencia en las cajetillas de tabaco son efectivos
Así se desprende de una investigación publicada por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.
FACUA.org
Internacional-31/05/2011
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El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) ha publicado una investigación que concluye que los mensajes y las imágenes impresas en los paquetes de tabaco son útiles para animar a las personas a dejar este