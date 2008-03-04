Los ministros de Economía de la UE acuerdan reforzar las medidas para evitar la evasión fiscal
Bruselas cree que a medio plazo Luxemburgo, Bélgica y Austria deberán renunciar al secreto bancario
FACUA.org
Europa-04/03/2008
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Los ministros de Economía de la Unión Europea acordaron hoy reforzar las medidas para evitar la evasión fiscal como respuesta al escándalo desencadenado por el descubrimiento de importantes cantidades de dinero negro en Liechtenstein.
Los Veintisiete, liderados