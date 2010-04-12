Los muñecos Little People fabricados antes de 1991 pueden presentar riesgo de asfixia
Un niño ha fallecido recientemente en Canadá. Los juguetes que comercializa actualmente Fisher Price tienen un tamaño mayor para evitar accidentes, pero las versiones antiguas podrían venderse de segunda mano.
FACUA.org
España-12/04/2010
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Los muñequitos de Fisher Price, una división de Mattel, denominados Little People fabricados desde 1965 hasta 1991 pueden presentar por su reducido tamaño un riesgo de asfixia para los niños menores de tres años.
El Instituto Nacional del Consumo (INC) h